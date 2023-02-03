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08:45, 3 февраля 2023Мир

Британский генерал невысоко оценил шансы Лондона в войне с Москвой

DM: британский генерал предрек снарядный голод в потенциальной войне Лондона с Москвой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Армия Великобритании столкнется со снарядным голодом в первый же день потенциальной войны с Россией, заявил британский генерал в отставке Ричарда Бэрронс. Его слова приводит газета Daily Mail.

«По мере того, как обстановка в мире становится все более угрожающей, доля расходов на оборону должна возрастать», — подчеркнул он. По словам бывшего военного, боеприпасов не будет хватать в войне с Москвой из-за многолетней политики сокращения бюджета армии Соединенного Королевства.

Британский министр обороны Бен Уоллес также указывает на срочную необходимость увеличить военные расходы Лондона, потому что на данный момент арсеналы армии, как отметил глава министерства, «опустошены». Daily Mail отмечает, что по этой причине Великобритании приходится закупать артиллерийские снаряды для поддержки Украины в странах Южной Азии.

Ранее бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что для перелома ситуации Украине Лондону нет смысла передавать украинской стороне менее 50 танков Challenger. Даннат назвал отправку 12 танков Киеву символической. «Я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу», — посоветовал генерал.

В сентябре 2022 года британский генерал Ричард Ширрефф, который на протяжении трех лет занимал пост заместителя верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе, заявил, что в настоящий момент в НАТО не готовы к худшему из сценариев развития украинского конфликта, предполагающему войну с Россией.

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Глеб Бажуткин
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