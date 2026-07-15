В Госдуме ответили на слова Макрона о капитуляции перед Россией

Депутат Шеремет назвал ахинеей слова Макрона о недопустимости капитуляции Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости капитуляции Украины перед Россией, назвав их «ахинеей». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником [Владимиром] Зеленским», — сказал он.

По его мнению, Макрон держит французов за дураков, отвлекая их поиском врагом и грозными лозунгами, замалчивая о проблемах миграции, коррупции и безопасности в своей стране.

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией. «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал он.