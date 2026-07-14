Макрон наградил уходящего европейского лидера высшей наградой за помощь Украине

Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона за помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера высшей наградой республики — орденом Почетного легиона. Об этом сообщает The Guardian.

«Стармер стал первым премьером Британии, награжденным французским президентом орденом Почетного легиона в знак признания его совместной работы с Францией по обеспечению безопасности в Европе», — указано в статье.

Макрон в ходе вручения награды сказал Стармеру, что тот сыграл «историческую роль» в создании «коалиции желающих». Он также поблагодарил его за «выполненные обязательства перед вашей страной, за безопасность Европы, Украины, двусторонних отношений, за вашу порядочность».

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией. «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал он.