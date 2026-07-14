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16:23, 14 июля 2026Мир

Макрон высказался о капитуляции перед Россией

Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией. Его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки Москве способны положить конец конфликту.

Ранее французский лидер призвал победить в конфликтах современности. «Мы должны выиграть войны сегодняшнего дня», — отметил президент. Он также подчеркнул, что Франция должна поддержать своих партнеров на Ближнем Востоке.

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