Макрон высказался о капитуляции перед Россией

Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией. Его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки Москве способны положить конец конфликту.

Ранее французский лидер призвал победить в конфликтах современности. «Мы должны выиграть войны сегодняшнего дня», — отметил президент. Он также подчеркнул, что Франция должна поддержать своих партнеров на Ближнем Востоке.