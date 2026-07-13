Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 13 июля 2026Мир

Макрон сделал заявление о войнах сегодняшнего дня

Макрон заявил, что необходимо выиграть войны сегодняшнего дня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Padilla / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо выиграть войны сегодняшнего дня. Об этом сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Мы должны выиграть войны сегодняшнего дня», — отметил президент.

По словам французского лидера, необходимо удержать рубежи на украинском фронте.

Он также подчеркнул, что Франция должна поддержать своих партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Макрон соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производства ракет для ЗРК Patriot на Украине. Франция также подтвердит готовность отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    В офисе Зеленского смирились с одним фактом о выборах на Украине
    Туристы устремились в один город России за вкусной едой
    Россия увеличила поставки нефти в Индию
    Турист завел отношения в Азии, остался без гроша и начал бродить по проезжей части
    Макрон сделал заявление о войнах сегодняшнего дня
    Галоши назвали трендом лета
    Посла Германии вызвали в МИД России
    Врач предупредила некоторых людей об особой опасности холодных напитков в жару
    Россиян допустили до международных соревнований еще в одном виде спорта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok