Макрон сделал заявление о войнах сегодняшнего дня

Макрон заявил, что необходимо выиграть войны сегодняшнего дня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо выиграть войны сегодняшнего дня. Об этом сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Мы должны выиграть войны сегодняшнего дня», — отметил президент.

По словам французского лидера, необходимо удержать рубежи на украинском фронте.

Он также подчеркнул, что Франция должна поддержать своих партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Макрон соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производства ракет для ЗРК Patriot на Украине. Франция также подтвердит готовность отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня.