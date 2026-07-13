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08:58, 13 июля 2026Мир

В Европе призвали срочно нарастить помощь Украине

Politico: Любые задержки помощи Украине обойдутся Европе очень дорого
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Вопрос поддержки Украины будет обсуждаться на встрече «коалиции желающих», поскольку любые задержки военной помощи обойдутся западным странам «очень дорого». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы должны предоставить Украине все необходимое, потому что пришло время оказать давление. Любые задержки сейчас обойдутся нам всем дорого», — приводит издание слова европейского дипломата.

По словам авторов материала, срочность предоставления новой военной помощи будет одной из тем встречи «коалиции желающих», которая состоится в понедельник, 13 июля.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производства ракет для ЗРК Patriot на Украине.

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