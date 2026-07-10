Желающие помочь Украине встретятся в Париже

Reuters: Коалиция желающих проведет встречу в Париже

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в запланированной на понедельник встрече коалиции желающих в Париже. Участие во встрече также примут недавно присоединившиеся к коалиции Молдавия и Северная Македония. Об этом сообщает Reuters.

«Цель встречи — закрепить динамику, сложившуюся после саммита НАТО, состоявшегося в начале этой недели, с целью оказания помощи Украине», — следует из публикации.

В Елисейском дворце также сообщили, что в настоящее время продолжается работа над планом предоставления гарантий безопасности Украине на случай достижения перемирия с Россией, отмечает Reuters.

Ранее в посольстве Франции в Москве заявили, что поддержка Украины со стороны Парижа «остается неизменной с первого дня». Уточняется, что не только Франция, но и прочие члены НАТО и ЕС едины в своей приверженностью помощи Киеву во всех сферах, включая военную.