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05:40, 7 июля 2026Мир

Во Франции раскрыли планы по Украине на предстоящем саммите в Анкаре

Страны НАТО подготовили к саммиту в Анкаре предложения о продолжении поддержки Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Страны НАТО подготовили к саммиту в Анкаре предложения о продолжении поддержки Украины. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве Франции в Москве.

«Страны НАТО, а также ЕС и его государства-члены непоколебимы в своей решимости продолжать поддерживать Украину во всех областях, включая военную, столько, сколько потребуется», — подчеркнули дипломаты.

Предложения к предстоящему саммиту НАТО подготовлены соответствующими органами в преддверии встречи лидеров, за которыми и остается окончательное решение по политическому курсу, добавили собеседники издания. Также уточняется, что поддержка Украины со стороны Парижа «остается неизменной с первого дня».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7). Как утверждает французский лидер, теперь Трамп больше не считает, что Киев проигрывает в конфликте.

В МИД РФ ранее заявили, что власти Франции не удосужились объяснить своим гражданам назначение оружия, поставляемого Украине. В рамках соглашений Парижа и Киева на Украину поставляются французские истребители Mirage, а также авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы.

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