Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине после одного события

Макрон: Трамп после саммита G7 изменил позицию по Украине и не считает ее проигравшей

Участникам саммита G7 удалось повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, теперь она изменилась. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

До этого Макрон рассказал, что Дональд Трамп в августе 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) едва не подписал «роковой» документ, который позволил бы российскому лидеру Владимиру Путину завершить конфликт на условиях Москвы. Дело в том, что после неудачной встречи с Зеленским в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой, глава Белого дома верил, что Киев ждет крах на поле боя.

«Качество обсуждения, состоявшегося между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Трампом, а также — впервые с момента его избрания — сближение позиций и консенсус, достигнутый между европейскими странами, Канадой, Японией и США, являются значимыми достижениями последних дней», — подчеркнул президент Франции.

По его мнению, саммит «Большой семерки» стал тем событием, после которого позиция Вашингтона изменилась. Макрон полагает, что теперь Трамп больше не считает, что Украина проигрывает в конфликте.

«И я увидел, что президент Трамп и его госсекретарь [Марко] Рубио совершенно ясно обозначили, в каких вопросах они готовы двигаться вперед и каковы условия [будущей] дискуссии [об урегулировании конфликта]», — отметил французский лидер.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что европейские лидеры на встрече G7 пытались убедить президента США в скорой победе Киева.