Захарова прокомментировала поставки Францией оружия Украине

Захарова: Власти Франции не удосужились объяснить назначение поставляемого Украине оружия

Власти Франции не удосужились объяснить своим гражданам назначение оружия, поставляемого Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в рамках соглашений Парижа и Киева на Украину поставляются французские истребители Mirage, а также авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы.

«Франция и [президент Украины Владимир] Зеленский подписали даже соглашение о совместном производстве вооружений, даже не потрудившись публично объясниться перед своими гражданами, имею в виду Франции, о том, против кого все это будет использоваться», — добавила Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7). Как утверждает французский лидер, теперь Трамп больше не считает, что Киев проигрывает в конфликте.