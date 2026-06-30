Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 30 июня 2026Мир

Захарова прокомментировала поставки Францией оружия Украине

Захарова: Власти Франции не удосужились объяснить назначение поставляемого Украине оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Власти Франции не удосужились объяснить своим гражданам назначение оружия, поставляемого Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в рамках соглашений Парижа и Киева на Украину поставляются французские истребители Mirage, а также авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы.

«Франция и [президент Украины Владимир] Зеленский подписали даже соглашение о совместном производстве вооружений, даже не потрудившись публично объясниться перед своими гражданами, имею в виду Франции, о том, против кого все это будет использоваться», — добавила Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7). Как утверждает французский лидер, теперь Трамп больше не считает, что Киев проигрывает в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовится везти бензин из-за границы. Названы три страны, которые могут поставить топливо

    Футболист Сафонов добыл камень для кольца своей жены

    АвтоВАЗ объявил дату начала производства обновленной Lada Niva Travel

    Женщина привязала собаку к столбу во время жары и улетела отдыхать в Египет

    Вылечившийся от рака культовый ведущий Джереми Кларксон вернется на телевидение

    Кардиолог назвал способ оценить риск сердечного приступа у женщин

    Медики в Москве достали 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка

    Москвичам ответили на вопрос о приходе волны жары из Европы

    95-летний миллиардер отказался вносить пожертвование в фонд Гейтса из-за дела Эпштейна

    Захарова прокомментировала поставки Францией оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok