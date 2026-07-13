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07:59, 13 июля 2026Мир

Раскрыты обещания «коалиции желающих» Украине на встрече в Париже

Euronews: «Коалиция желающих» в Париже пообещает Киеву миротворцев и мониторинг перемирия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Samson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производство ракет для ЗРК Patriot на Украине. Подробности раскрыл Euronews.

В частности, Франция подтвердит готовность отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня. Планы включают юридические соглашения и участие Ввашингтона в мониторинге перемирия.

Также ожидается, что «коалиция желающих» подтвердит свое намерение выдать Киеву 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году. Помимо производства Patriot, европейцы обсудят создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE.

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