Еврокомиссия ответила на вопрос о выпуске ракет Patriot на Украине

Еврокомиссия заявила о совместной с Украиной работе по производству ракет-перехватчиков

Еврокомиссия (ЕК) ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье, комментируя возможную организацию выпуска ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, передает РИА Новости.

«Украина и Европейский союз (ЕС) уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза», — заявил Ренье.

По его словам, соответствующие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE, в рамках которой страны ЕС получают кредиты на расширение производства оборонных систем. Представитель ЕК отказался комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского об организации производства в республике, но отметил, что есть «много общих направлений работы».

Ранее президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Это позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы ПВО.