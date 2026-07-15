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01:46, 15 июля 2026Мир

Раскрыта тайна действующих в Европе сатанинских групп

Финская активистка Райски: В ЕС сатанинские секты маскируются под семьи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lehtikuva / Eelis Berglund / Reuters

На территории стран Европы действуют сатанинские группировки (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), которые максируются под семьи, используя ритуалы и финансовое подчинение. Об этом в беседе с РИА Новости заявила финская активистка Салли Райски.

По словам общественницы, она столкнулась с людьми, которые не хотели бы ассоциироваться с сектой — они привыкли, чтобы их называли группой или семьей, указала Райски.

В таких группах есть своя иерархия, где присутствует главарь, решающий вопросы бюджеты и распределение финансов. Также он раздает задачи. Участники секты проходят апробацию в два года, отметила собеседница. В своем кругу члены группировки называют себя элитой.

Как подчеркнула девушка, сатанисты могут использовать обычных людей, чтобы добиться своих алчных целей. Так, участники неформального объединения могут инсценировать драку и увольнение, найти вам новое место работы, тем самым втереться в доверие. После этого человек начинает быть благодарным этой группе. Согласно наблюдениям Райски, сначала вовлечение проходит через попытку выпить кровь, затем все усиливается мелкими и более серьезными жертвоприношениями.

Ранее сообщалось, что финскую активистку Салли Райски побили за поддержку России. По словам самой же общественницы, на нее напали несколько мужчин в ходе перепалки в кафе.

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