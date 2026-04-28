Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 28 апреля 2026Мир

Финскую активистку Салли Райски побили за поддержку России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Несколько мужчин применили физическую силу против финской активистки Салли Райски за поддержку России. Об этом в интервью ТАСС рассказала сама Райски.

Она сообщила, что это произошло в Швейцарии весной 2022 года. Она зашла в кафе, и мужчины начали к ней приставать. «Я ответила: "Можно не сегодня? Я всегда рада подискутировать о политике, но оставьте меня, пожалуйста, в покое". (...) Но они продолжали давить, и в итоге произошел физический конфликт, причем со стороны мужчин», — вспоминает Райски.

Активистка также столкнулась с агрессией и в Финляндии. Она поведала, что однажды к ней подошел мужчина и в грубой форме попросил перестать разговаривать на русском языке.

Ранее Салли Райски заявила, что нацистская идеология и символика остаются в значительной степени нормализованными в Финляндии и других европейских странах. По ее словам, именно эта тема подтолкнула ее к изучению ситуации в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

    В ЕС предрекли рост закупок газа из России

    Трампа предупредили о «крысах» в администрации

    Россиянин побывал в Мексике и описал пять привычек местных фразой «сначала раздражают»

    Финскую активистку побили за поддержку России

    В российском городе раздались мощные взрывы

    Раскрыта реакция Трампа на предложение Ирана по переговорам

    Изнасиловавшего 18-летнюю студентку преступника приговорили через 48 лет

    Преследуемая фантазиями о сексе с другими людьми молодая мать обратилась за советом

    Суд взыскал с экс-депутата Госдумы18 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok