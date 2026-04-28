Финскую активистку Салли Райски побили за поддержку России

Несколько мужчин применили физическую силу против финской активистки Салли Райски за поддержку России. Об этом в интервью ТАСС рассказала сама Райски.

Она сообщила, что это произошло в Швейцарии весной 2022 года. Она зашла в кафе, и мужчины начали к ней приставать. «Я ответила: "Можно не сегодня? Я всегда рада подискутировать о политике, но оставьте меня, пожалуйста, в покое". (...) Но они продолжали давить, и в итоге произошел физический конфликт, причем со стороны мужчин», — вспоминает Райски.

Активистка также столкнулась с агрессией и в Финляндии. Она поведала, что однажды к ней подошел мужчина и в грубой форме попросил перестать разговаривать на русском языке.

Ранее Салли Райски заявила, что нацистская идеология и символика остаются в значительной степени нормализованными в Финляндии и других европейских странах. По ее словам, именно эта тема подтолкнула ее к изучению ситуации в Донбассе.