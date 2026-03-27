Финская беженка в России рассказала о нацизме в Европе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 27 марта 2026Мир

Беженка из Финляндии Райски: Нацистские идеи стали нормой в Европе
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Гражданка Финляндии Салли Райски, обратившаяся с прошением о политическом убежище в России, в интервью РИА Новости заявила, что нацистская идеология и символика остаются в значительной степени нормализованными в Финляндии и других европейских странах.

По ее словам, именно эта тема подтолкнула ее к изучению ситуации в Донбассе.

«В Швейцарии есть нацистские организации, и по всей Европе. В Финляндии у нас, например, есть много молодых людей, у которых нарисованы татуировки "Черное солнце" и прочее», — отметила активистка.

Она подчеркнула, что подобные проявления формально запрещены, однако на деле их присутствие воспринимается как обыденность. Райски считает недопустимой нормализацию нацистской идеологии и попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нацистское прошлое Финляндии в годы Второй мировой войны, о которой все чаще напоминают, вызывает тревогу у России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok