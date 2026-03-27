Беженка из Финляндии Райски: Нацистские идеи стали нормой в Европе

Гражданка Финляндии Салли Райски, обратившаяся с прошением о политическом убежище в России, в интервью РИА Новости заявила, что нацистская идеология и символика остаются в значительной степени нормализованными в Финляндии и других европейских странах.

По ее словам, именно эта тема подтолкнула ее к изучению ситуации в Донбассе.

«В Швейцарии есть нацистские организации, и по всей Европе. В Финляндии у нас, например, есть много молодых людей, у которых нарисованы татуировки "Черное солнце" и прочее», — отметила активистка.

Она подчеркнула, что подобные проявления формально запрещены, однако на деле их присутствие воспринимается как обыденность. Райски считает недопустимой нормализацию нацистской идеологии и попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нацистское прошлое Финляндии в годы Второй мировой войны, о которой все чаще напоминают, вызывает тревогу у России.