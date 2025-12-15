Реклама

Мир
21:59, 15 декабря 2025Мир

Соседу России напомнили о нацистском прошлом

Лавров: Память Финляндии о нацистском прошлом вызывает тревогу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Адольф Гитлер приветствует финских офицеров, 1942 г

Адольф Гитлер приветствует финских офицеров, 1942 г. Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Нацистское прошлое Финляндии в годы Второй мировой войны, о которой все чаще напоминают, вызывает тревогу у России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана». Оно было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Финляндия тоже была ближайшим союзником Адольфа Гитлера, в том числе когда шла бесчеловечная блокада Ленинграда, организованная нацистами (...) Когда сейчас все они — многие деятели в Германии и других странах — начинают вспоминать своих дедушек, других родственников, которые служили в СС и были активными функционерами нацистской партии, это не может не вызывать тревогу», — указал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что большая часть Европы возвращается к возрождению теории и практики нацизма, о чем свидетельствует конфликт на Украине.

21 марта профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс в беседе с «Лентой.ру» указал, что зимняя война 1939-1940 годов между Финляндией и СССР является самой поучительной для украинских властей на данном этапе. Несмотря на потерю территорий и попадание в советскую сферу влияния, Финляндия впоследствии сохранила свою независимость и собственную политическую систему, не став частью коммунистического блока. Это стало возможным благодаря вдумчивой политике финских властей, считает историк, посоветовав Киеву обратиться к этому примеру.

