Лыжник Коростелев рассказал о дефиците презервативов на зимней Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о дефиците презервативов на зимней Олимпиаде-2026. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

«Ни одного не заметил. Когда пришел спросить себе, уже закончились. А я приехал в первый день», — заявил Коростелев.

22-летний лыжник выступал на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо в нейтральном статусе. Его максимальным результатом стало четвертое место в скиатлоне на 10 километров.

По ходу Игр Коростелев уже шутил о дефиците презервативов и отказах российским спортсменам в выдаче сувенирных смартфонов. «Ни гондонов, ни смартфонов», — писал спортсмен.