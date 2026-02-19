Лыжник Коростелев пошутил о дефиците презервативов в Олимпийской деревне

Лыжник Коростелев о дефиците на Олимпиаде: Ни гондонов, ни смартфонов

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил о дефиците презервативов в Олимпийской деревне. Так он прокомментировал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео ски-альпиниста Никиты Филиппова, в котором тот рассказывал, что российским спортсменам выдали только шампунь и зубную пасту, в то время как остальным атлетам подарили смартфоны.

«Ни гондонов, ни смартфонов», — написал Коростелев. «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» — ответил Филиппов.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организации запрещено дарить гаджеты спортсменам из определенных стран, включая Россию. В МОК подчеркнули, что обеспечили всем участникам Игр доступ к важной информации о соревнованиях и олимпийским сервисам.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне закончились десять тысяч презервативов, которые оргкомитет приготовил для спортсменов. Впоследствии их запасы были пополнены.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, все они соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту они не сумели завоевать ни одной медали.