18:52, 18 февраля 2026Спорт

МОК объяснил отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Issei Kato / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты. Причиной стали требования действующего законодательства. При этом в МОК подчеркнули, что обеспечили всем участникам Игр доступ к важной информации о соревнованиях и олимпийским сервисам.

Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
9 февраля 2026

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.

После этого депутат Госдумы Светлана Журова назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки. По ее мнению, это показывает отношение к российским спортсменам.

