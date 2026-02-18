МОК объяснил отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

МОК заявил, что россиянам запрещено дарить эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты. Причиной стали требования действующего законодательства. При этом в МОК подчеркнули, что обеспечили всем участникам Игр доступ к важной информации о соревнованиях и олимпийским сервисам.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.

После этого депутат Госдумы Светлана Журова назвала случившееся вопросом политики компании-спонсора, которая делает подарки. По ее мнению, это показывает отношение к российским спортсменам.