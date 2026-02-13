Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
03:13, 13 февраля 2026Спорт

В Олимпийской деревне закончились презервативы для атлетов

La Stampa: В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для атлетов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне зимних Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо закончились всего через три дня после начала соревнований. Об этом пишет La Stampa.

По данным газеты, для атлетов было подготовлено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Ранее тренер по фигурному катанию Фёдор Климов поделился первыми впечатлениями из деревни. По его словам, официальных талисманов 6 февраля уже было не найти, цены на сувениры высокие, а транспорт не всегда ходит по расписанию. Однако для спортсменов организованы бесплатная кофейня и игровые зоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Иностранная компания подписала соглашение по активам «Лукойла»

    В Олимпийской деревне закончились презервативы для атлетов

    Песков пообещал возвращение иностранных брендов в Россию

    Женщина расправилась с любовницей мужа и спрятала тело в джунглях

    Проходящим лечение от рака людям раскрыли способы сохранить интимную жизнь

    Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

    Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok