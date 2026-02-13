В Олимпийской деревне закончились презервативы для атлетов

La Stampa: В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для атлетов

Бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне зимних Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо закончились всего через три дня после начала соревнований. Об этом пишет La Stampa.

По данным газеты, для атлетов было подготовлено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Ранее тренер по фигурному катанию Фёдор Климов поделился первыми впечатлениями из деревни. По его словам, официальных талисманов 6 февраля уже было не найти, цены на сувениры высокие, а транспорт не всегда ходит по расписанию. Однако для спортсменов организованы бесплатная кофейня и игровые зоны.