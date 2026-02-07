Тренер Климов описал Олимпиаду словами «талисманов нет и цены высокие»

Тренер Климов об Олимпиаде: Талисманов нет, цены высокие, автобусы опаздывают

Тренер по фигурному катанию Фёдор Климов поделился первыми впечатлениями из олимпийской деревни. Его слова приводит «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По его словам, официальных талисманов уже не найти, цены на сувениры высокие, а транспорт не всегда ходит по расписанию. Однако для спортсменов организованы бесплатная кофейня и игровые зоны.

Климов работает на Олимпийских играх тренером двух пар из Венгрии и Армении.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В Играх учувствуют более 2900 спортсменов из 92 стран.

На Олимпиаде в Италии будет 13 спортсменов из России, которые поборются за награды в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению Международного олимпийского комитета, они выступят в нейтральном статусе.