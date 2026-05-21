Мужчин после 50 лет призвали готовиться к серьезным проблемам со здоровьем

Врач Гадзиян: У мужчин после 50 лет снижается либидо из-за дефицита тестостерона
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Уролог Марк Гадзиян призвал мужчин готовиться к проблемам со здоровьем после 50 лет, если у них будет пониженный уровень тестостерона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, в таком возрасте у многих мужчин наблюдается дефицит тестостерона. Этот гормон регулирует белковый, жировой и углеводный обмены, отвечает за плотность костей, а также оказывает влияние на работу нервной и репродуктивной систем, поэтому его недостаток затрагивает практически весь организм, предупредил доктор.

В число проблем, с которыми мужчины могут столкнуться после 50 лет при дефиците тестостерона, Гадзиян включил снижение либидо и сексуальной активности, эректильную дисфункцию, повышенную утомляемость, увеличение жировой массы и грудных желез, проблемы с костями, депрессию и раздражительность. Кроме того, уролог призвал при недостатке этого гормона готовиться к ухудшению когнитивных функций, бессоннице, нарушению функционирования вегетативной нервной системы, анемии, потере волос и истончению кожи.

«При подтвержденном дефиците тестостерона (…) заместительная терапия достоверно улучшает либидо, эрекцию и настроение, увеличивает мышечную массу, плотность костей и нормализует метаболические показатели», — добавил Гадзиян.

Ранее уролог Константин Антонов перечислил ранние симптомы рака простаты. Так, он призвал мужчин обратить внимание на частое мочеиспускание.

