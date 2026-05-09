17:30, 9 мая 2026

Мужчинам назвали ранние симптомы рака простаты

Уролог Антонов: Частое мочеиспускание у мужчин может указывать на рак простаты
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Рак простаты на ранних стадиях часто протекает практически бессимптомно, предупредил уролог-андролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов. Ранние признаки этого заболевания он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Рак простаты часто обнаруживают на поздних стадиях из-за незначительных ранних симптомов, поэтому мужчинам после 40 лет, особенно при наличии факторов риска, важен регулярный скрининг у уролога», — рассказал врач.

По словам Антонова, признаками рака простаты могут быть частое мочеиспускание, дискомфорт или слабую струю в процессе опорожнения мочевого пузыря. Эти симптомы могут указывать как на возрастные изменения и скрытое воспаление в мочеполовой системе, так и на новообразованея.

Особенно внимательными уролог посоветовал быть мужчинам старше 50 лет, а также тем, кто придерживается диеты с высоким содержанием красного мяса и животных жиров, и людям с избыточным весом. «Важно регулярно посещать уролога после 40 лет, особенно если у ваших родственников диагностировали рак простаты. Скрининг включает анализ крови на ПСА, УЗИ простаты, при необходимости МРТ», — перечислил врач.

Ранее уролог Леонид Боханов рассказал, что не существует достаточных доказательств пользы регулярного секса для защиты от рака простаты. По его мнению, контроль веса и отказ от вредных привычек являются лучшей профилактикой онкологических заболеваний.

