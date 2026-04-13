01:00, 13 апреля 2026

Врач оценил эффективность профилактики рака простаты с помощью секса

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Уролог «Скандинавского Центра Здоровья» Леонид Боханов рассказал, поможет ли регулярный секс в профилактике рака простаты. На этот вопрос он ответил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявил, что исследования не нашли убедительных доказательств связи между частотой эякуляций и снижением риска онкологических заболеваний предстательной железы. «Риск рака простаты сильнее связан с возрастом и наследственностью», — уточнил Боханов.

По его словам, на самом деле защититься от рака помогают контроль веса, физическая активность, отказ от курения, снижение потребления алкоголя, правильное питание и соблюдение режима дня.

«Если у человека есть гипертония, диабет, ожирение или апноэ сна, эти состояния важно лечить и контролировать. Они сильнее влияют на прогноз, чем секс или частота якуляций», — заверил врач.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный предупредил об опасных последствиях аденомы простаты. Она может привести к возникновению эректильной дисфункции.

