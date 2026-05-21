Бывший СССР
21:10, 21 мая 2026

Названо поворотное событие в конфликте на Украине

Sohu: Сбитие F-16 истребителем Су-35 стало поворотным событием
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сбитие американского самолета F-16 российским истребителем Су-35 является поворотным событием в конфликте на Украине. Такое мнение высказала китайская газета Sohu.

В статье отмечается, что потеря F-16 стала тяжелым ударом по Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, которые сейчас и так ослаблены. По данным издания, у украинской армии сейчас есть всего около 30 таких истребителей, при этом их эксплуатация затруднена из-за дефицита запчастей и плохой подготовки личного состава.

«Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях», — пишет Sohu.

Ранее стало известно, что Су-35 в ходе воздушного боя над Сумской областью подбил ракетой F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что, по данным местных жителей, после удара истребитель был «разорван пополам» и уничтожен.

