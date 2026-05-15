Бывший СССР
19:44, 15 мая 2026

Стало известно об уничтожении истребителя F-16 ВСУ в ходе воздушного боя

Подпольщик Лебедев: Су-35 ВС РФ подбил F-16 ВСУ над Сумской областью
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя над Сумской областью подбил ракетой истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения в Telegram координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Российский Су-35 вылетел на перехват и ракетой класса "воздух-воздух" Р-37/77 отработал по украинскому самолету. Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел», — говорится в публикации.

Подпольщик добавил, что, по данным местных жителей, после удара истребитель был «разорван пополам» и уничтожен.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна планирует передать Украине 53 самолета F-16. При этом он отметил, что поставки истребителей могут растянуться до 2029 года.

