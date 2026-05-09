05:03, 9 мая 2026

Европейская страна пообещала передать Украине 53 истребителя F-16

Марина Совина
Фото: Ann Wang / Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна планирует передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. Об этом пишет журнал Le Vif.

По словам главы военного ведомства, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Украина должна получить в 2026 году, однако четыре из них будут использоваться только для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.

При этом власти Бельгии признали, что Киев пока не получил от Брюсселя ни одного F-16, несмотря на обещания предыдущего правительства начать поставки еще в 2024 году. Задержки связаны с проблемами в поставках американских F-35 Lightning II, которые Бельгия закупила для замены своего устаревшего парка F-16.

Ранее сообщалось, что Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. По словам источника, Киеву нужны норвежские самолеты, поскольку он «находится на переломном этапе войны».

