Европейская страна пообещала передать Украине 53 истребителя F-16

Vif: Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 году

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна планирует передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. Об этом пишет журнал Le Vif.

По словам главы военного ведомства, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Украина должна получить в 2026 году, однако четыре из них будут использоваться только для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.

При этом власти Бельгии признали, что Киев пока не получил от Брюсселя ни одного F-16, несмотря на обещания предыдущего правительства начать поставки еще в 2024 году. Задержки связаны с проблемами в поставках американских F-35 Lightning II, которые Бельгия закупила для замены своего устаревшего парка F-16.

Ранее сообщалось, что Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. По словам источника, Киеву нужны норвежские самолеты, поскольку он «находится на переломном этапе войны».