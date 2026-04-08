22:55, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

Раскрыто нарушенное Норвегией обещание Украине

NRK: Норвегия до сих пор не передала Украине обещанные шесть истребителей F-16
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. Об этом заявил телеканал NRK.

Источник на Украине сообщил, что военные не могут пользоваться F-16, потому что их нет. «Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий», — добавил он.

По словам информатора, Киеву нужны норвежские самолеты, поскольку он «находится на переломном этапе войны».

В 2024 году Украина подписала с Норвегией соглашение о безопасности на 13,5 миллиарда норвежских крон (около 1,2 миллиарда евро). «Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16», — указывалось в документе.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    Путин оценил уровень обеспечения российской армии

    «Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

    Сафонов отстоял на ноль и помог ПСЖ победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    Захарова оценила решение Молдавии о выходе из СНГ

    Россиянам разрешили ездить с иностранным водительским правам

    Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

    В США заявили о планах Трампа наказать страны НАТО из-за Ирана

    Правоохранители прокомментировали покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

    В США назвали ключевую фигуру в перемирии с Ираном

    Все новости
