Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией на 6,4 млрд евро

Украина подписала с Норвегией пятилетнее соглашение о безопасности на 13,5 миллиарда норвежских крон (около 1,2 миллиарда евро) до 2027 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте президента Украины.

«Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия сделки. Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16», — говорится в документе.

Помимо этого, Норвегия намерена предоставить Украине 1,2 миллирда евро военной помощи в этом году и продолжит поставлять норвежские системы переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) NASAMS и оборудования к ним.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со Исландией. Как следует из соглашения, Рейкьявик обязуется в течение четырех лет выделять Киеву не менее четырех миллиардов исландских крон. Кроме того, Исландия обязуется транспортировать на Украину военные грузы.