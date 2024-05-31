Украина подписала соглашение о безопасности с Исландией на $30 млн

Украина подписала с Исландией четырехлетнее соглашение о безопасности на четыре миллиарда исландских крон (почти 30 миллионов долларов). Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

«Отмечая многолетние дипломатические отношения и дружбу, существующие с момента восстановления Украиной независимости в 1991 году, участники решили углублять свое сотрудничество и партнерство путем выполнения долгосрочных двусторонних обязательств в сфере безопасности», — говорится в документе.

