Последствия от прихода Эль-Ниньо для России оценили

Синоптик Позднякова: Эль-Ниньо может обрушить на Приморье больше циклонов

В ближайшие месяцы Эль-Ниньо дойдет до России. Как природный феномен скажется на погоде в российских регионах, «Комсомольской правде» рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором тепло, выделяемое в некоторых частях океана в атмосферу, приводит к значительным изменениям в количестве осадков и температуре, вызывая одновременно наводнения и засухи. В целом россияне не почувствуют на себе гнев Эль-Ниньо, утверждает синоптик, — явление разворачивается далеко в экваториальной части Тихого океана. Единственный регион, который может ощутить последствия климатического феномена, — это Приморский край, предупреждает Позднякова. Так, под действием Эль-Ниньо на Приморье может выйти больше циклонов.

Куда более серьезные погодные изменения ожидают жителей экваториальной зоны. К примеру, в Южной Америке из-за подъема температуры воды может мигрировать рыба, и объемы вылова сократятся. Станет жарче и в пустынных районах. В то же время в Индии и Китае могут начаться ливни, реки выйдут из берегов, затапливая поля.

Как полагает Позднякова, в этом году масштабы Эль-Ниньо не будут рекордными. Любые сравнения с событиями до 50-х годов синоптик считает бессмысленными — история метеонаблюдений за феноменом отсчитывается с 1948 года. Наиболее сильно Эль-Ниньо ударил по Земле в 1997-1998 годах, подобных масштабов в этом году не ожидается, уверена метеоролог.

В оценках последствий Эль-Ниньо с ней солидарен и начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. По его мнению, Москве природное явление ничем не грозит.