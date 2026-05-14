Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 14 мая 2026Экономика

Оценена опасность Эль-Ниньо для Москвы

Росгидромет: Эль-Ниньо не представляет угрозы для Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Природное явление Эль-Ниньо, которое в ближайшее время может начаться на Земле, не представляет опасности для Москвы. Об этом заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, передает Агентство городских новостей «Москва».

Эксперт объяснил, что во время Эль-Ниньо температура океанических течений растет. Это отразится на климате планеты, но не окажет влияния напрямую на российскую столицу. При этом спрогнозировать последствия явления через год или два невозможно.

«Мы наблюдаем за погодой и можем давать прогнозы на ближайшие дни. Всe, что за этими пределами, — область неопределенности. Пока что мы не знаем, чего именно стоит опасаться, потому что непонятен сам характер возможного воздействия», — рассказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что грядущее Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных в XXI веке. Согласно прогнозам ученых, событие спровоцирует рекордно высокие температуры и другие отклонения от климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok