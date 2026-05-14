Оценена опасность Эль-Ниньо для Москвы

Росгидромет: Эль-Ниньо не представляет угрозы для Москвы

Природное явление Эль-Ниньо, которое в ближайшее время может начаться на Земле, не представляет опасности для Москвы. Об этом заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, передает Агентство городских новостей «Москва».

Эксперт объяснил, что во время Эль-Ниньо температура океанических течений растет. Это отразится на климате планеты, но не окажет влияния напрямую на российскую столицу. При этом спрогнозировать последствия явления через год или два невозможно.

«Мы наблюдаем за погодой и можем давать прогнозы на ближайшие дни. Всe, что за этими пределами, — область неопределенности. Пока что мы не знаем, чего именно стоит опасаться, потому что непонятен сам характер возможного воздействия», — рассказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что грядущее Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных в XXI веке. Согласно прогнозам ученых, событие спровоцирует рекордно высокие температуры и другие отклонения от климатической нормы.