Супер-Эль-Ниньо обрушится на Землю в ближайшие месяцы

New-Science: Супер-Эль-Ниньо может обрушиться на Землю в ближайшие месяцы

Климатическое явление Эль-Ниньо может вновь наступить на Земле в ближайшие месяцы, при этом новый эпизод окажется особенно сильным. Об этом пишет портал New-Science.ru.

Согласно прогнозам, грядущее Эль-Ниньо станет одним из наиболее сильных в XXI веке — его называют супер-Эль-Ниньо. Это событие может спровоцировать рекордно высокие температуры и другие отклонения от климатической нормы, а также масштабные наводнения в разных частях мира.

Ученые оценивают вероятность возвращения Эль-Ниньо к июню 2026 года в 70 процентов, а вероятность его сохранения до конца года — в 94 процента.

На данный момент климатическая система переходит от фазы Ла-Нинья к нейтральному состоянию. Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются одними из важнейших климатических процессов, которые сменяют друг друга каждые два-семь лет и влияют на погоду по всему миру. Во время Эль-Ниньо тепло смещается на восток и перераспределяется в атмосфере, меняя привычные климатические режимы, а период Ла-Нинья частично компенсирует последствия этого процесса.

Ранее сообщалось, что заметнее всего эффект Эль-Ниньо в 2026 году может проявиться зимой.