Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 12 мая 2026Экономика

Супер-Эль-Ниньо обрушится на Землю в ближайшие месяцы

New-Science: Супер-Эль-Ниньо может обрушиться на Землю в ближайшие месяцы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dosrphotography / Shutterstock / Fotodom  

Климатическое явление Эль-Ниньо может вновь наступить на Земле в ближайшие месяцы, при этом новый эпизод окажется особенно сильным. Об этом пишет портал New-Science.ru.

Согласно прогнозам, грядущее Эль-Ниньо станет одним из наиболее сильных в XXI веке — его называют супер-Эль-Ниньо. Это событие может спровоцировать рекордно высокие температуры и другие отклонения от климатической нормы, а также масштабные наводнения в разных частях мира.

Ученые оценивают вероятность возвращения Эль-Ниньо к июню 2026 года в 70 процентов, а вероятность его сохранения до конца года — в 94 процента.

На данный момент климатическая система переходит от фазы Ла-Нинья к нейтральному состоянию. Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются одними из важнейших климатических процессов, которые сменяют друг друга каждые два-семь лет и влияют на погоду по всему миру. Во время Эль-Ниньо тепло смещается на восток и перераспределяется в атмосфере, меняя привычные климатические режимы, а период Ла-Нинья частично компенсирует последствия этого процесса.

Ранее сообщалось, что заметнее всего эффект Эль-Ниньо в 2026 году может проявиться зимой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

    Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok