Грядущий супер-Эль-Ниньо приведет к новым тепловым рекордам

Синоптик Леус: Грядущий Эль-Ниньо окажется сильнейшим за последние десять лет

Грядущий Эль-Ниньо может оказаться сильнейшим за последние десять лет. Об этом в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Феномен характеризуется повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, что способствует резкому повышению глобальных температур и экстремальным погодным условиям по всему миру. Всего через несколько месяцев Эль-Ниньо вновь вступит в свои права и в этот раз будет сильнее, спровоцировав массу тепловых рекордов и усугубив климатический кризис. По расчетам метеорологов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), природное явление возобновится в июне-августе и продлится как минимум до конца 2026 года. При этом специалисты допускают, что заметнее всего эффект Эль-Ниньо проявится зимой.

В результате 2026 и 2027 годы могут возглавить рейтинг самых теплых на планете. Температура воды в Тихом океане при этом может подняться выше климатической нормы на полтора-два градуса. Кроме того, Эль-Ниньо, которому присвоили приставку «супер», может повлиять на сезон ураганов в Атлантике и ускорить процесс обесцвечивания кораллов. В Россию природный феномен может принести еще больше блокирующих антициклонов с затяжными периодами сухой и жаркой погоды. Аналогичным был Эль-Ниньо в 2009-2010 годах, вслед за которым наступило аномально жаркое лето.

Ранее сообщалось, что 2025 год замкнул тройку самых жарких в истории метеонаблюдений. Выше температура поднялась только в 2023 и 2024 годах.