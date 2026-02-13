Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
08:57, 13 февраля 2026Экономика

2025 год оказался рекордно жарким

Синоптик Вильфанд: 2025 год оказался в тройке самых жарких в истории
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

2025 год запомнился синоптикам рекордной жарой. О метеодостижениях ушедшего года агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, 2025 год замкнул тройку самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений. Также в тройку лидеров вошли 2023 и 2024 годы.

При этом с точки зрения объема осадков 2026 год рискует оказаться дефицитным. Как ожидает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, наступивший год может стать более засушливым и жарким, чем прошлый.

По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние 11 лет, с 2015 по 2025 годы, стали самыми теплыми за 176 лет наблюдений. Так, в январе-августе 2025 года средняя температура поверхности Земли превысила показатель доиндустриальных времен на 1,42 градуса. Кроме того, площадь морского льда в Арктике в 2025 году также стала самой низкой в истории.

