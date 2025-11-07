Экономика
17:38, 7 ноября 2025Экономика

2025 год станет одним из самых теплых в истории

BMO: 2025 год войдет в тройку самых теплых в истории
Александра Качан (Редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

2025 год станет вторым или третьим в рейтинге самых теплых годов в истории. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном на сайте.

По данным ученых, последние 11 лет, с 2015 по 2025 годы, стали самыми теплыми за 176 лет наблюдений. При этом в топ попали последние три года.

В январе-августе 2025 года средняя температура поверхности Земли оказалась примерно на 1,42 градуса выше доиндустриального периода. Кроме того, в текущем году продолжали расти концентрация удерживающих тепло парниковых газов и теплосодержание океана, которые достигли рекордных значений в 2024 году. Площадь морского льда в Арктике также стала самой низкой в истории, а площадь морского льда в Антарктике в течение всего года была значительно ниже средней. Продолжилась и долгосрочная тенденция к повышению уровня моря.

«В ближайшие несколько лет будет практически невозможно ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия, не превысив временно эту цель. Но научные данные также ясно показывают, что к концу столетия все еще вполне возможно и необходимо снизить рост температуры до 1,5 градуса», — заключила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Ранее президент России Владимир Путин назначил спецпредставителя по климату. Должность занял Руслан Эдельгериев.

Свежая Россия
