Путин назначил спецпредставителя по климату

Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по климату и водным ресурсам

Президент России Владимир Путин назначил Руслана Эдельгериева спецпредставителем по климатическим вопросам. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Глава государства также доверил Эдельгериеву сферу водных ресурсов. Указ вступил в силу с момента подписания президентом.

Во время встречи с Эдельгериевым 1 ноября Путин отметил, что проблема водных ресурсов в соседних с Россиях странах становится все более острой. Он подчеркнул, что у России имеются конкурентные преимущества, которые следует использовать.

Ранее климатологи предупредили о росте числа опасных стихийных бедствий в России. По данным ученых, в будущем на фоне изменения климата в стране станет больше мощных ливней, шквалов и смерчей.