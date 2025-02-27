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19:27, 27 февраля 2025Экономика

Климатолог предупредил о росте числа опасных стихийных бедствий в России

Климатолог Чернокульский: В России из-за изменения климата станет больше смерчей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России станет больше мощных ливней, шквалов и смерчей. О росте числа опасных стихийных бедствий в стране предупредил замдиректора директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в разговоре с «Москвич Mag».

Причиной того, что подобных явлений будет больше, является изменение климата, объяснил климатолог. «Становится больше ливней, которые идут из мощных конвективных (кучево-дождевых) облаков. Коротких, с сильным ветром. А вот обложных, которые идут монотонно несколько дней, в новом климате все меньше. Возрастает интенсивность и частота опасных конвективных явлений. Это и шквалы, и крупный град, и смерчи», — рассказал Чернокульский. Он также отметил, что над территорией РФ уже ежегодно формируется несколько сотен мощных сухопутных смерчей, причем некоторые из них по силе сопоставимы с американскими торнадо, так что их не стоит недооценивать.

Ранее в феврале член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов назвал плюсы для России от глобального потепления. По его словам, изменение климата создаст огромные возможности для развития сельского хозяйства в стране, от которого будет зависеть мир.

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