Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 25 февраля 2025Экономика

В глобальном потеплении нашли плюсы для России

Эксперт Кононов: Потепление заставит мир зависеть от сельского хозяйства России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глобальное потепление создаст огромные возможности для развития сельского хозяйства в России, от которого будет зависеть мир. Такие плюсы в изменении климата нашел член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов, пишет Life.ru.

«До сих пор мы были зоной в значительной степени рискованного земледелия, а станем просто самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию. От нас будет зависеть весь мир»? — заявил эксперт.

Однако стоит понимать, что наряду с этим Россию ожидают и большие опасности. Одна из главных — таяние многолетней мерзлоты, которая занимает более половины территории страны. Деградация мерзлоты приведет к проседанию почвы, а значит, здания и прочие конструкции перестанут быть прочными и устойчивыми. Кроме того, могут высвободиться огромные объемы парникового газа метана, которые многократно ускорят глобальное потепление.

Тем не менее, футуролог выразил надежду, что человечество преодолеет трудный переходный период и адаптируется к новым условиям. В итоге, по его прогнозам, в России должны ощутить и пользу от изменения климата.

Ранее в России спрогнозировали увеличение числа чрезвычайных ситуаций на фоне глобального потепления. В МЧС добавили, что уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Самая мощная вспышка 2025 года произошла на Солнце. Чем это грозит людям?

      Звезда юмористического шоу на ТНТ высказался о цензуре

      В Москве взлетел спрос на новостройки бизнес-класса

      Трампу понадобилась канадская нефть

      Оставившую надпись «Мир Украине» у арки Главного штаба в Петербурге арестовали

      В одной из областей Украины более половины прокуроров не стали подтверждать инвалидность

      В отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело

      Риски нехватки топлива в России оценили

      В ЕС решили поддержать новый план Каллас по Украине

      Электричка сбила катающихся на снегоходе российских подростков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше