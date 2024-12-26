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06:31, 26 декабря 2024Экономика

В России спрогнозировали рост количества ЧС из-за изменения климата

Глава МЧС РФ Куренков спрогнозировал рост количества ЧС из-за изменения климата
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что опасных природных явлений будет становиться больше. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, это отразится на росте количества чрезвычайных ситуаций. «Прогнозы мы строим на основе данных Росгидромета», — сказал он. По его словам, специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата.

Глава МЧС добавил, что уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры.

Ранее ученые Университета штата Колорадо связали изменения климата с увеличением частоты землетрясений. Анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо в южном Колорадо показал, что таяние ледников после последнего ледникового периода могло усиливать сейсмическую активность.

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