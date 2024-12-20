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16:47, 20 декабря 2024Наука и техника

Изменение климата связали с землетрясениями

Geology: изменение климата связано с увеличением частоты землетрясений
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета штата Колорадо связали изменения климата с увеличением частоты землетрясений. Анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо в южном Колорадо показал, что таяние ледников после последнего ледникового периода могло усиливать сейсмическую активность. Результаты опубликованы в журнале Geology.

Во время последнего ледникового периода ледники оказывали значительное давление на разломы вдоль горного хребта, ограничивая их движение. Однако с отступлением ледников нагрузка уменьшилась, что привело к увеличению скольжения вдоль разлома. Это свидетельствует о том, что в условиях потепления климата и дальнейшего отступления ледников сейсмическая активность в подобных регионах может возрастать.

Для изучения этого явления ученые использовали данные дистанционного зондирования и полевые исследования. Они реконструировали расположение ледников в прошлом и рассчитали их давление на разломы, используя модели распределения нагрузки. Кроме того, были измерены смещения разломов с помощью высокоточных GPS-инструментов, что позволило точно определить изменение скорости скольжения.

Результаты показали, что после таяния ледников скорость смещения вдоль разломов увеличилась в пять раз по сравнению с периодом, когда регион был покрыт льдом. Эта динамика связана с процессами тектонического отскока, при которых движение разломов ускоряется, компенсируя нагрузку, снятую с поверхности. Аналогичные процессы могут происходить и в других регионах с отступающими ледниками.

Исследование также выявило, что периоды повышенной активности землетрясений могут чередоваться с длительными интервалами покоя. Это указывает на важность учета изменений ледников и водных нагрузок при анализе сейсмических записей и прогнозировании сейсмических рисков в будущем.

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