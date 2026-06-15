Xiaomi выпустила убийцу ChatGPT

Xiaomi выпустила ИИ-модель MiMo Code и открыла для всех ее исходный код

Китайская корпорация Xiaomi представила агента искусственного интеллекта (ИИ) MiMo Code. На это обратило внимание издание GizmoChina.

MiMo Code назвали не только моделью логического мышления, но и полноценным агентом для программирования. Компания также открыла ее исходный код и разрешила третьим лицам модифицировать и распространять в коммерческих целях.

Главной особенностью модели является система постоянной памяти, благодаря которой ИИ-агент постоянно запоминает контекст общения с пользователем и записывает все свои действия. Благодаря этому работу над проектами можно начинать с того же места, на котором она завершилась в прошлый раз. По словам журналистов, MiMo Code называют убийцей ChatGPT и других чат-ботов. Так, в программе для оценки эффективности моделей SWE-Bench Pro она показала результат 62 процента — специализированная модель Claude Code набрала 57 процентов. В бенчмарке Terminal Bench2 разработка Xiaomi достигла 73 процента — это больше, чем у Claude Code (68 процентов).

Также в Xiaomi рассказали о режиме «Составление» (Compose mode). С его помощью можно не просить ИИ выполнять каждый шаг по отдельности, а задать приблизительную цель — агент попытается самостоятельно просчитать и обработать весь процесс. Технология MiMo-V2.5-ASR позволяет не вводить запросы вручную, а надиктовывать их через микрофон.

В начале мая американский стартап OpenAI представил новую базовую модель GPT‑5.5 Instant. Ее начали применять в качестве модели по умолчанию в чат-боте ChatGPT для пользователей с бесплатным доступом.