19:03, 6 мая 2026Наука и техника

Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

OpenAI выпустила более умную и лаконичную модель GPT‑5.5 Instant
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

Американский стартап OpenAI представил новую базовую модель GPT‑5.5 Instant. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Instant будет использоваться в качестве модели по умолчанию в чат-боте ChatGPT для пользователей с бесплатным доступом. Она заменит GPT-5.3 Instant, которая вышла в начале марта. Версия 5.3 будет работать для платных пользователей в качестве опции еще в течение трех месяцев.

В OpenAI рассказали, что GPT‑5.5 Instant стала «умнее, понятнее и персонализированнее». В ходе внутренних тестов она выдала на 52,5 процента меньше ложных утверждений, чем GPT-5.3, в областях медицины, юриспруденции и финансов. Также количество неточных утверждений сократилось на 37,3 процента.

Кроме того, в математическом тесте AIME 2025 модель показала результат 81,2 балла. Для сравнения, прошлая модель имела показатель 65,4 балла. В тесте многомодального мышления MMMU-Pro GPT‑5.5 Instant опередила предшественника — 76 против 69,2 балла.

В OpenAI подчеркнули, что в этом обновлении ChatGPT будет отображать источники памяти для всех моделей. Это поможет пользователю понять, откуда были сгенерированы ответы.

В конце апреля стало известно, что стартап OpenAI разорвал соглашение с Microsoft. Ранее разработчик Windows имел эксклюзивное право продавать модели искусственного интеллекта (ИИ).

