17:52, 10 мая 2026

Аналитик высказался о переходе ЕС на российские энергоносители

Юлия Сычева

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Даже несмотря на призывы покупать российские углеводороды, чтобы ликвидировать дефицит в Европе, нынешний состав европейских лидеров на национальном уровне не примет такое решение, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности экономист Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужно возобновить импорт энергоносителей из России. По его словам, независимо от того, введены санкции или нет, Евросоюз отчаянно нуждается в российских энергоносителях.

Аналитик предположил, что страны ЕС не пойдут на сделку с Россией исключительно по политическим мотивам, потому что для них это будет шаг назад, демонстрация слабости. При этом он отметил, что с экономической точки зрения для Европы такая позиция нерациональна, потому что таким образом можно было решить проблему дефицита газа в регионе.

«Просто открой оставшиеся газопроводы — и газ пойдет. Можно открыть нитку уцелевшего "Северного потока — 2". Но Европа этого не делает. Именно из-за того, что считают, что это ударит по их политическим личным позициям — лидеров Евросоюза, ведь они себя позиционировали как борцы с Россией. Поэтому пока что изменения ситуации не стоит ждать. Они считают, что кризис не настолько жесткий, чтобы пойти на сближение с Россией», — объяснил Юшков.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина почувствовала себя обманутой после разговоров Евросоюза о подготовке к переговорам с Россией. По его словам, многие политики ЕС подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.

