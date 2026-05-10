18:31, 10 мая 2026

Michel Katana: Россияне совершают импульсивные покупки из-за скидок и акций
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки. Соответствующее исследование бренда Michel Katana попало в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что в опросе приняли участие 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Так, 48 процентов респондентов признались, что совершают спонтанные покупки регулярно, еще 37 процентов делают это время от времени, в зависимости от настроения. Только 15 процентов заявили, что строго придерживаются списка и избегают лишних трат.

Главным триггером импульсивного потребления оказались скидки и акции — их назвали 34 процента опрошенных. Однако почти на том же уровне находятся внутренние состояния: 27 процентов россиян совершают покупки, чтобы поднять настроение, а 19 — наоборот, на волне хорошего эмоционального подъема. Влияние соцсетей и блогеров отметили 11 процентов, что подтверждает: визуальная культура продолжает подталкивать к быстрым решениям.

При этом импульс чаще всего связан с внешним видом вещей. Более 53 процентов опрошенных признались, что хотя бы иногда покупают что-то просто потому, что это «очень красиво». В то же время 29 процентов стараются себя останавливать, еще 18 — утверждают, что полностью рациональны в своих решениях.

В апреле россиянам назвали неочевидные способы экономии в магазине.

