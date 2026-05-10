Норвежский школьник случайно нашел древний меч викингов

Школьник в Норвегии нашел древний меч викингов во время экскурсии

Норвежский школьник нашел меч времен викингов во время школьной экскурсии. Об этом пишет Ancient Origins.

Сообщается, что юноша по имени Хенрик Рефснес Мортведт заметил предмет, торчащий из земли, который оказался редким однолезвийным мечом. По данным источника, педагоги и ученики рассказали о находке археологам. Специалисты подтвердили, что меч создан в начале эпохи викингов, и оценили его возраст в 1300 лет. Оружие, находящееся в хорошем состоянии, отправили в Культурно-исторический музей в Осло для дальнейшего изучения.

В апреле два энтузиаста с металлоискателями обнаружили в норвежском поле крупнейшее сокровище эпохи викингов — почти три тысячи серебряных монет. На сегодня это крупнейший клад эпохи викингов, когда-либо найденный в Норвегии. Власти страны назвали находку «национальным и международным событием» самого высокого уровня.