Найдено крупнейшее сокровище викингов

В Норвегии два энтузиаста нашли крупнейший клад эпохи викингов

Два энтузиаста с металлоискателями наткнулись в норвежском поле на крупнейшее сокровище эпохи викингов — почти три тысячи серебряных монет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Сокровище, получившее название «клад Мерстад», было найдено 10 апреля в поле у деревни Рена в коммуне Омот. На сегодня это крупнейший клад эпохи викингов, когда-либо обнаруженный в Норвегии. Предыдущие находки содержали не более двух тысяч монет.

В отличие от других подобных кладов, большинство монет не местного, а иностранного происхождения: английские пенни королей Этельреда II и Кнута Великого, а также немецкие, датские и ранние норвежские монеты.

Обнаружили сокровище двое кладоискателей: Вегард Серли и Руне Сетре. Самостоятельно они выащили из земли 19 монет, а затем, когда подключились археологи, число находок существенно выросло.

Специалисты уже датировали монеты периодом между 980-ми и 1040-ми годами. По предварительным данным, клад был зарыт около 1047 года. В ту эпоху страна переживала переход от использования иностранной валюты к чеканке собственных монет.

Власти Норвегии назвали находку «национальным и международным событием» самого высокого уровня.

Ранее в Германии 13-летний школьник, гулявший в окрестностях Берлина, обнаружил бронзовую монету, отчеканенную в древней Трое более двух тысяч лет назад. Найденный артефакт стал первой греческой монетой, когда-либо обнаруженной в немецкой столице.