Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:02, 4 мая 2026Из жизни

Найдено крупнейшее сокровище викингов

В Норвегии два энтузиаста нашли крупнейший клад эпохи викингов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Два энтузиаста с металлоискателями наткнулись в норвежском поле на крупнейшее сокровище эпохи викингов — почти три тысячи серебряных монет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Сокровище, получившее название «клад Мерстад», было найдено 10 апреля в поле у деревни Рена в коммуне Омот. На сегодня это крупнейший клад эпохи викингов, когда-либо обнаруженный в Норвегии. Предыдущие находки содержали не более двух тысяч монет.

В отличие от других подобных кладов, большинство монет не местного, а иностранного происхождения: английские пенни королей Этельреда II и Кнута Великого, а также немецкие, датские и ранние норвежские монеты.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Обнаружили сокровище двое кладоискателей: Вегард Серли и Руне Сетре. Самостоятельно они выащили из земли 19 монет, а затем, когда подключились археологи, число находок существенно выросло.

Специалисты уже датировали монеты периодом между 980-ми и 1040-ми годами. По предварительным данным, клад был зарыт около 1047 года. В ту эпоху страна переживала переход от использования иностранной валюты к чеканке собственных монет.

Власти Норвегии назвали находку «национальным и международным событием» самого высокого уровня.

Ранее в Германии 13-летний школьник, гулявший в окрестностях Берлина, обнаружил бронзовую монету, отчеканенную в древней Трое более двух тысяч лет назад. Найденный артефакт стал первой греческой монетой, когда-либо обнаруженной в немецкой столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня неприемлемо». Трамп отказался принять предложение Ирана по завершению войны. Что представил Тегеран?

    Неуловимый кабан покалечил трех человек в центре крупного города и попал на видео

    В популярном молодежном сериале обнаружили крайне опасный сексуальный фетиш

    У берегов Ирана обстреляли британский танкер

    Зеленского назвали поехавшим из-за слов о Белоруссии

    ВСУ стали отправлять в штурмовики квалифицированных медиков

    Привычная ягода оказалась способна снижать проявления жировой болезни печени

    Посол предупредил о последствиях ядерного удара по России

    Россиян предупредили о последствиях одного приема пищи в день

    Найдено крупнейшее сокровище викингов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok