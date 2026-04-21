Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
В европейской столице впервые нашли греческую монету возрастом 2,3 тысячи лет

В окрестностях Берлина нашли монету, отчеканенную в Трое 2,3 тысячи лет назад
Антонина Черташ
Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

В Германии 13-летний школьник, гулявший в окрестностях Берлина, обнаружил бронзовую монету, отчеканенную в древней Трое более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает Arkeonews.

Найденный артефакт стал первой греческой монетой, когда-либо обнаруженной в немецкой столице. Находка была сделана в районе Шпандау: на монете диаметром 12 миллиметров и весом около семи граммов удалось разглядеть профиль Афины в коринфском шлеме и силуэт богини с копьем и веретеном в руках, в головном уборе калаф. Ученые определили, что монета была отчеканена на монетном дворе Илиона — того самого города, который мы знаем как Трою. По предварительным оценкам, ее возраст составляет около 2,3 тысячи лет (отчеканена в 281–261 годах до н.э.).

Школьник не просто нашел монету, он указал археологам на место, которое оказалось древним захоронением эпохи бронзы и раннего железного века. В могиле обнаружили керамические черепки, кремированные останки и бронзовую пуговицу. Учитывая низкую стоимость сплава, специалисты полагают, что монету намеренно опустили в могилу как символический дар. Предположительно, она могла быть привезена в Северную Европу по янтарному торговому пути, по которому греки получали янтарь в обмен на свои товары. Сейчас уникальный экспонат выставлен в музее PETRI Berlin.

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более 3000 артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok