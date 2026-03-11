Найдено место затопления разграбленного пиратами корабля с сокровищами

Два археолога из США нашли место затопления легендарного корабля с сокровищами

Два американских археолога потратили 16 лет на поиски португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году, и установили его местоположение. Об этом сообщает Popular Mechanics.

По словам Бендона Клиффорда и Марка Агостини из Центра сохранения исторических кораблекрушений, им удалось найти место затопления разграбленного пиратами корабля, на борту которого находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга. Кроме того, на корабле были португальский вице-король Индии и архиепископ Гоа. Легендарный пират Оливье Левассер по прозвищу Стервятник атаковал судно, возвращавшееся из Индии, после чего отвел его примерно на 600 километров к западу и там затопил.

Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью. Стоимость сокровищ, которые пока не успели поднять на поверхность, предварительно оценивается в 138 миллионов долларов (около 11 миллиардов рублей). «Сокровище, от которого захватывает дух даже по пиратским меркам», — отметили Клиффорд и Агостини.

Основная часть груза все же досталась пиратам: они сняли с корабля золото, серебро, шелк и драгоценные камни, а затем за выкуп вернули вице-короля в Лиссабон. Судьба архиепископа Гоа и двухсот рабов, находившихся на борту, неизвестна. Левассер, по легенде, зашифровал местонахождение главного клада в криптограмме, которую до сих пор пытаются разгадать кладоискатели.

Ранее Национальные военно-морские силы Колумбии забрали первые артефакты из обломков испанского галеона «Сан-Хосе». С затонувшего корабля подняли пушку, фарфоровую чашку и три макукина — серебряные монеты ручной чеканки, которые были основной валютой в испанских колониях.