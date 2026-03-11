Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 11 марта 2026Из жизни

Найдено место затопления разграбленного пиратами корабля с сокровищами

Два археолога из США нашли место затопления легендарного корабля с сокровищами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Два американских археолога потратили 16 лет на поиски португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году, и установили его местоположение. Об этом сообщает Popular Mechanics.

По словам Бендона Клиффорда и Марка Агостини из Центра сохранения исторических кораблекрушений, им удалось найти место затопления разграбленного пиратами корабля, на борту которого находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга. Кроме того, на корабле были португальский вице-король Индии и архиепископ Гоа. Легендарный пират Оливье Левассер по прозвищу Стервятник атаковал судно, возвращавшееся из Индии, после чего отвел его примерно на 600 километров к западу и там затопил.

Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью. Стоимость сокровищ, которые пока не успели поднять на поверхность, предварительно оценивается в 138 миллионов долларов (около 11 миллиардов рублей). «Сокровище, от которого захватывает дух даже по пиратским меркам», — отметили Клиффорд и Агостини.

Основная часть груза все же досталась пиратам: они сняли с корабля золото, серебро, шелк и драгоценные камни, а затем за выкуп вернули вице-короля в Лиссабон. Судьба архиепископа Гоа и двухсот рабов, находившихся на борту, неизвестна. Левассер, по легенде, зашифровал местонахождение главного клада в криптограмме, которую до сих пор пытаются разгадать кладоискатели.

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

Ранее Национальные военно-морские силы Колумбии забрали первые артефакты из обломков испанского галеона «Сан-Хосе». С затонувшего корабля подняли пушку, фарфоровую чашку и три макукина — серебряные монеты ручной чеканки, которые были основной валютой в испанских колониях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok