КНДР приняла закон о защите Ким Чен Ына с помощью ядерного оружия

Yonhap: КНДР приняла закон об ответном ядерном ударе при атаке на Ким Чен Ына

Верховное народное собрание КНДР утвердило закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае, если система управления ядерными силами страны находится под угрозой нападения со стороны «враждебных сил». Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Одновременно документ наделяет северокорейского лидера Ким Чен Ына всеми решающими полномочиями в отношении ядерного оружия и «монолитным командованием», так что любая атака на него становится достаточным поводом для ответа.

Сам Ким Чен Ын подчеркнул, что для внесения новых корректив в ядерную политику КНДР необходимы изменения политических и военных условий Корейского полуострова, а также глобальной политической обстановки.

По его словам, решение сохранить ядерное оружие связано с тем, что США хотят не просто денуклеаризации Северной Кореи, а свержения режима, что неприемлемо для руководства страны. В связи с этим, указал Ким Чен Ын, Пхеньян продолжил расширять масштабы ядерной программы.

