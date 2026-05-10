17:54, 10 мая 2026

КНДР приняла закон о защите Ким Чен Ына с помощью ядерного оружия

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: KCNA via Reuters

Верховное народное собрание КНДР утвердило закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае, если система управления ядерными силами страны находится под угрозой нападения со стороны «враждебных сил». Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Одновременно документ наделяет северокорейского лидера Ким Чен Ына всеми решающими полномочиями в отношении ядерного оружия и «монолитным командованием», так что любая атака на него становится достаточным поводом для ответа.

Сам Ким Чен Ын подчеркнул, что для внесения новых корректив в ядерную политику КНДР необходимы изменения политических и военных условий Корейского полуострова, а также глобальной политической обстановки.

По его словам, решение сохранить ядерное оружие связано с тем, что США хотят не просто денуклеаризации Северной Кореи, а свержения режима, что неприемлемо для руководства страны. В связи с этим, указал Ким Чен Ын, Пхеньян продолжил расширять масштабы ядерной программы.

Одним из поводов для дополнительной защиты северокорейского лидера могли стать две успешные кампании США по обезглавливанию недружественных режимов. Сначала с помощью спецоперации из Каракаса американские военные выкрали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем в результате бомбового удара был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

